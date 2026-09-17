Ильхам Алиев: Интеграционный процесс Тюркского мира носит долгосрочный стратегический характер

В современном мире наряду с традиционными угрозами возникают и новые вызовы, беспокоящие человечество, включая киберугрозы, образуются новые очаги нестабильности, наблюдается кризис международного права, говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам V заседания секретарей Советов безопасности стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

«Все это делает неизбежным определение нашей общей повестки дня в направлении решения региональных и глобальных проблем, формирование единой позиции по важным вопросам и координацию нашей деятельности по всем направлениям», - констатировал глава государства.

По его словам, военные учения, проводимые странами-членами ОТГ на двусторонней основе, внося вклад в сотрудничество в сфере обороны, подтверждают стратегический характер межгосударственных связей.

«Сотрудничество между советами безопасности стран-членов Организации тюркских государств является показателем того, что интеграционный процесс Тюркского мира не ограничивается лишь политической, экономической и культурной сферами, но и носит долгосрочный стратегический характер.

Регулярные встречи секретарей Советов безопасности и обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности представляют исключительное значение с точки зрения выявления общих глобальных и региональных угроз и рисков, а также поиска путей их нейтрализации, выводят диалог в сфере безопасности на пространстве Организации тюркских государств на совершенно новый уровень и служат формированию общей архитектуры безопасности. Такие вопросы, как борьба с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, религиозным экстремизмом, гибридными угрозами, а также защита критической инфраструктуры, не могут быть решены ни одним государством в одиночку. По этой причине на советы безопасности как на важный координационный механизм возлагается большая ответственность»- подчеркнул глава государства.