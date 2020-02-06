Брат футболиста молодежной сборной Азербайджана на прицеле у лондонского «Арсенала»

Полузащитник голландского «Фейенорда» Оркун Кекчю находится в поле зрения лондонского «Арсенала».

Как сообщает 1news.az, Оркун Кекчю является братом футболиста «Сабах» и молодежной (U-21) сборной Азербайджана Озанджана Кекчю.

Натурализованный турок Озанджана Кекчю уже несколько лет выступает за Азербайджан. Несколько лет назад его агенты затеяли игру и пускали слухи о якобы интересе к нему со стороны «Тоттенхэма». Тогда воспитанник «Фейенорда» оказался сначала в «Бурсаспоре», а затем и вовсе в «Гиресунспоре». С начала этого сезона он выступает за «Сабах», где ничем примечательным не отличается.

В отличие от Озанджана, его брат Оркун выступал за юниорскую сборную Нидерландов, а затем сделал выбор в пользу сборной Турции. 19-летний полузащитник является одной из основных фигур в составе «Фейенорда», за который в этом сезоне провел 18 матчей и забил 2 гола, дважды ассистировав партнерам.

По данным Daily Mail, лондонский «Арсенал» следит за 19-летним хавбеком «Фейеноорда», и может его подписать до начала матчей Евро-2020. Стоимость футболиста оценивается в 20 млн фунтов.

Теймур Максутов