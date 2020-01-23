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«Bu şəhərdə» вновь не получил разрешения на проведение концерта в Сумгайыте - ФОТО

Сегодня в 13:24 ~ 2 минуты на чтение 209
«Bu şəhərdə» вновь не получил разрешения на проведение концерта в Сумгайыте - ФОТО

Участники юмористического проекта «Bu şəhərdə» Рафаэль Искандеров, Джошгун Рагимов и Мушфиг Аббасов сообщают о том, что по неизвестным причинам им отказано в проведении концертного выступления в городе Сумгайыт – напомним, что схожая ситуация произошла с юмористами в феврале 2019 года, подробнее о ней читайте по ссылке.

На официальной странице «Bu şəhərdə» в социальной сети Instagram размещено заявление коллектива, в котором отмечается, что им отказано в проведении концерта в Сумгайыте, намеченного на начало весны 2020 года.

«Дорогие сумгайытские зрители, вот уже 15-й день, как мы ждем ответа на письмо о концерте, посланное главе Исполнительной власти Сумгайыта Закиру Фараджеву и его заместителю Теймуру Самедову – Теймур муаллим не отвечает и на наши телефонные звонки. В связи с этим запланированный в Сумгайыте 1 и 2 марта концерт «Bu şəhərdə» не состоится.

Подчеркнем, что, когда мы или кто-либо другой выступает с концертами в Москве, Лондоне, Риге, Кельне, Тбилиси и других городах, разрешения исполнительной власти не требуется, нужно просто договориться с залом, в Сумгайыте же нужно обязательно получить разрешение от Исполнительной власти.

Нам, выступавшим с более чем 300 концертами в более чем 40 городах мира, не было дано разрешение выступить в Сумгайыте», - говорится в заявлении «Bu şəhərdə», опубликованном в Instagram.

В свою очередь, в общем отделе Исполнительной власти Сумгайыта 1news.az заявили, что не владеют информацией о каком-либо запрете на проведение концерта. Связаться же с пресс-службой ИВ Сумгайыта на данный момент не удалось, но мы готовы предоставить ее комментарий, если она обратится в редакцию.

Отметим, что проект «Bu şəhərdə» зародился в 2000 году и был задуман как прототип программы «Городок», выходившей в эфир на российском ТВ. В состав «Bu şəhərdə» входят заслуженные артисты Рафаэль Искандеров и Джошгун Рагимов – долгие годы руководителем проекта является Мушфиг Аббасов. 

Ф.В, Г.Р.

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