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Цены на нефть растут второй день подряд 

Сегодня в 09:15 ~ 1 минута на чтение 123
Цены на нефть растут второй день подряд 
Нефть марки Brent вновь пересекла порог в $43 за баррель.
 
Это уже второй раз за минувший месяц, когда цена превысила психологическую отметку. 
 
Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent - $43,14 (+2,64%). Августовские фьючерсы на нефть WTI - $40,65 (+2,08%). 
 
Разница между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $2,5 в пользу Brent. 
 
Эксперты видят в этом позитивный знак - после рекордного падения до $16 за баррель в марте сейчас появилась тенденция к устойчивости цены и ее медленному движению вверх. 
 
Источник: РБК

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