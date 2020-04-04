Цены на нефть растут второй день подряд 

Нефть марки Brent вновь пересекла порог в $43 за баррель.
Это уже второй раз за минувший месяц, когда цена превысила психологическую отметку.
Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent - $43,14 (+2,64%). Августовские фьючерсы на нефть WTI - $40,65 (+2,08%).
Разница между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $2,5 в пользу Brent.
Эксперты видят в этом позитивный знак - после рекордного падения до $16 за баррель в марте сейчас появилась тенденция к устойчивости цены и ее медленному движению вверх.
Источник: РБК