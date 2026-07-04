СМИ: в Армении ожидаются увольнения

«После парламентских выборов «чистка» в правящей верхушке, по некоторым сведениям, не обойдет стороной и административные районы Еревана. В ближайшее время изменения ожидаются и среди руководителей административных районов».

Об этом пишет газета «Грапарак».

«Наш источник не исключает, что почти всех руководителей административных районов заменят, однако на первом плане — руководители тех районов, на территориях которых партия «Гражданский договор» на выборах 7 июня набрала мало голосов.

Дело в том, что если убрать приписки «Гражданского договора», то на самом деле в столице для партии сложилась довольно печальная картина, и власть это очень хорошо знает. Именно этим обусловлено то, что Никол Пашинян в ночь выборов, не дожидаясь цифр ЦИК по итогам, после получения нескольких данных из Еревана поспешил дать пресс-конференцию и заявить, что они победили и сформируют единоличную власть», — отмечается в статье газеты «Грапарак».