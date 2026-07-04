НАТО согласовало выделение Украине по 70 млрд евро военной помощи в 2026 и 2027 годах

Украина получит от западных партнеров по НАТО и ЕС в 2026 и 2027 годах 140 млрд евро — по 70 млрд в год — на военную помощь, включая уже обещанные Евросоюзом 60 млрд евро.

Решение будет официально объявлено на саммите Альянса в Анкаре.

В эту сумму входят 60 млрд евро кредитов от ЕС (по 30 млрд ежегодно), а также около 40 млрд евро в год от европейских стран НАТО и Канады.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом США прекратили прямое финансирование Украины, поэтому основная финансовая нагрузка легла на Европу и Канаду.

При этом Вашингтон продолжает предоставлять разведданные и поставлять вооружение, включая ракеты Patriot, закупаемые за европейские средства.

Германия выступала за продление обязательств союзников, тогда как Франция отвергла предложение рассчитывать взносы как долю ВВП, заявляя, что поддерживает Украину и другими способами, в том числе участвуя в создании гарантий безопасности совместно с Великобританией.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях саммита и вновь намерен призвать союзников увеличить поставки систем ПВО, прежде всего Patriot, на фоне усиления российских ударов по украинской территории.