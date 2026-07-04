В Азербайджане резервисты выполнили практические стрельбы на учебных сборах
В одной из воинских частей Отдельной общевойсковой армии завершился учебный сбор с привлечением группы военнообязанных, проведенный совместно с Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
На приемном пункте военнообязанные после прохождения регистрации и медицинского осмотра были оценены по деловым и морально-психологическим качествам, распределены по военно-учетным специальностям и обеспечены необходимыми средствами.
После этого с военнообязанными провели разъяснительные беседы, ознакомили их с требованиями воинских уставов и действующего законодательства, разъяснили правила безопасности и провели занятия по строевой подготовке.
В рамках сборов в соответствии с распорядком дня проводились мероприятия, включавшие занятия по общевойсковой и специальной подготовке с учетом особенностей современного боя, а также практические стрельбы из стрелкового оружия и ручных гранатометов.
По окончании учебного сбора отличившиеся военнообязанные были поощрены.
Источник: Report