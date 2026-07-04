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Общество

В Азербайджане резервисты выполнили практические стрельбы на учебных сборах

First News Media10:30 - Сегодня
В Азербайджане резервисты выполнили практические стрельбы на учебных сборах

В одной из воинских частей Отдельной общевойсковой армии завершился учебный сбор с привлечением группы военнообязанных, проведенный совместно с Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На приемном пункте военнообязанные после прохождения регистрации и медицинского осмотра были оценены по деловым и морально-психологическим качествам, распределены по военно-учетным специальностям и обеспечены необходимыми средствами.

После этого с военнообязанными провели разъяснительные беседы, ознакомили их с требованиями воинских уставов и действующего законодательства, разъяснили правила безопасности и провели занятия по строевой подготовке.

В рамках сборов в соответствии с распорядком дня проводились мероприятия, включавшие занятия по общевойсковой и специальной подготовке с учетом особенностей современного боя, а также практические стрельбы из стрелкового оружия и ручных гранатометов.

По окончании учебного сбора отличившиеся военнообязанные были поощрены.

Источник: Report

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