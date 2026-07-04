Израиль выбрал неудачный момент для признания "геноцида армян" и страна ничего не выиграет от этого решения.

Об этом пишет израильское издание Haaretz со ссылкой на дипломатический источник.

Издание отмечает, что это решение (правительства Израиля — ред.) было принято в тот момент, когда Армения пытается нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном. По словам израильского дипломатического источника, Израиль ничего не выиграет от этого решения.

В статье отмечается, что реакция большинства жителей Армении на решение Израиля была неоднозначной. "В социальных сетях мнения разделились: от сомнений в мотивах Израиля до открытого и откровенного высмеивания его попытки "искупить свои грехи" посредством признания", — подчеркивается в материале.

Реакция премьер-министра Армении Никола Пашиняна также была сдержанной, отмечает автор.

"Решение Израиля признать "геноцид армян" было принято совершенно неожиданно и, насколько нам известно, без каких-либо консультаций с Республикой Армения. Признание произошло как раз в тот момент, когда Армения находится в процессе нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией", — подчеркивается в статье.

Автор отмечает, что в Баку также были удивлены данным решением Израиля: "Похоже, что интересы Азербайджана не были учтены при принятии этого решения. Несмотря на тесные израильско-азербайджанские отношения и широкое сотрудничество в области вооружений, разведки, нефти и газа, насколько нам известно, Азербайджан не был проинформирован до объявления решения. В ответ Азербайджан призвал израильское правительство пересмотреть это решение".

Источник: Report