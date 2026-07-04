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МИД Азербайджана поздравил США с Днем независимости

First News Media10:25 - Сегодня
МИД Азербайджана поздравил США с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Соединенные Штаты с Днем независимости и 250-летием страны.

Соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.

"В связи с празднованием Дня независимости Соединенных Штатов Америки и 250-летия независимости страны искренне поздравляем американский народ с этим историческим событием.

Поздравляем с праздником 4 июля и выражаем правительству и народу Соединенных Штатов Америки самые теплые пожелания по случаю этой знаменательной даты!", - говорится в публикации.

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