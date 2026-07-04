МИД Азербайджана поздравил США с Днем независимости
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Соединенные Штаты с Днем независимости и 250-летием страны.
Соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.
"В связи с празднованием Дня независимости Соединенных Штатов Америки и 250-летия независимости страны искренне поздравляем американский народ с этим историческим событием.
Поздравляем с праздником 4 июля и выражаем правительству и народу Соединенных Штатов Америки самые теплые пожелания по случаю этой знаменательной даты!", - говорится в публикации.
As the United States commemorates Independence Day and marks the 250th anniversary of its independence, we extend our warm congratulations to the American people on this historic milestone.
Happy 4th of July and best wishes to the Government and people of the United States of… pic.twitter.com/qa5y5MPV70— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 4, 2026