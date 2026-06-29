Центробанк ужесточил правила дистанционного кредитования: что, как и когда изменится?

Центральный банк внёс изменения в правила управления кредитными рисками.

В банке эти изменения связали с совершенствованием нормативной базы в сфере дистанционных финансовых услуг — в целях снижения рисков и усиления защиты прав потребителей.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее:

«Согласно изменениям, которые вступят в силу с октября этого года, клиентам предоставляется возможность установить добровольное ограничение на дистанционное заключение договоров потребительского кредита и на увеличение кредитных лимитов. То есть, с учётом существующих рисков, гражданин сам сможет ограничить для себя возможность получения кредитных предложений дистанционным способом. При этом любой гражданин, направив запрос через Азербайджанское кредитное бюро, сможет наложить запрет на дистанционное оформление кредита во всех кредитных организациях. Согласно новым изменениям, граждане также могут обратиться непосредственно в кредитную организацию, клиентами которой они являются, и установить ограничение только в отношении этой организации. Кредитные организации обязаны проверять наличие такого запрета перед дистанционным оформлением кредита и выдавать кредит только в случае отсутствия установленного ограничения».

По словам депутата, другое изменение в правилах касается применения «периода ожидания» при перечислении средств по договорам потребительского кредита, заключаемым дистанционно: «Так, если сумма кредита не превышает двукратного размера минимальной заработной платы, средства будут зачислены на счёт через 2 часа, а если эта сумма превышена — через 24 часа».

В. Байрамов подчёркивает, что, несмотря на то что введение Центральным банком запретов, связанных с дистанционным кредитованием, является позитивным шагом, этот подход всё же носит скорее традиционный характер: «Очевидно, что причиной введения таких запретов стали случаи, когда хакеры под видом дистанционного оформления кредита обманным путём похищали средства граждан. За период 2024–2025 годов в результате киберпреступлений и хакерских атак был зафиксирован финансовый ущерб на общую сумму 22 миллиона манатов, а также зарегистрировано около 17 тысяч операций с банковскими картами мошеннического характера. Всё это, наряду с введением запретов, а возможно, даже в большей степени, актуализировало необходимость дальнейшего усиления систем безопасности. Сложно прогнозировать, насколько большим будет число граждан, которые подадут соответствующий запрос через Азербайджанское кредитное бюро. В таком случае именно статистика по гражданам, воспользовавшимся правом на установление запрета, покажет, в какой степени новые правила окажутся эффективными».

Депутат также отмечает, что хотя введение «периода ожидания» само по себе является позитивным моментом, более целесообразным было бы применение траншевой системы при дистанционном кредитовании: «Дело в том, что двукратный размер минимальной заработной платы для одних кредитов составляет совсем небольшую сумму, а для других — значительную часть всей суммы кредита. В связи с этим более целесообразным представляется следующий подход: открывать первоначальный транш в размере до 5% от суммы кредита, но не более минимальной заработной платы, а оставшуюся часть средств выплачивать в течение суток после подтверждения заёмщиком получения первого транша».

«Помимо всего перечисленного, одним из крайне важных аспектов является повышение финансовой грамотности населения. Пока среди граждан не будет должным образом расширена осведомлённость в вопросах финансовых и банковских услуг, хакеры будут пытаться использовать любые доступные возможности. При этом такая разъяснительная работа должна вестись не только силами Центрального банка, но и различными, в первую очередь независимыми, заинтересованными сторонами (стейкхолдерами)», — подытоживает Вугар Байрамов.