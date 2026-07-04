ЧМ-2026: определились все пары 1/8 финала
По итогам матчей 1/16 финала определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
В 1/8 финала сыграют:
4 июля
21:00. Канада — Марокко
5 июля
01:00. Парагвай — Франция
6 июля
00:00. Бразилия — Норвегия
04:00. Мексика — Англия
23:00. Португалия — Испания
7 июля
04:00. США — Бельгия
20:00. Аргентина — Египет
8 июля
00:00. Швейцария — Колумбия
Отметим, что чемпионат мира, в котором впервые в истории принимают участие 48 сборных, завершится 19 июля.
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