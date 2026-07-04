ЧМ-2026: определились все пары 1/8 финала

По итогам матчей 1/16 финала определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

В 1/8 финала сыграют:

4 июля

21:00. Канада — Марокко

5 июля

01:00. Парагвай — Франция

6 июля

00:00. Бразилия — Норвегия

04:00. Мексика — Англия

23:00. Португалия — Испания

7 июля

04:00. США — Бельгия

20:00. Аргентина — Египет

8 июля

00:00. Швейцария — Колумбия

Отметим, что чемпионат мира, в котором впервые в истории принимают участие 48 сборных, завершится 19 июля.