Май 2026. Антирейтинг Центробанка снова разогрелся - Unibank рвётся в «лидеры недовольства»

Центральный банк Азербайджана опубликовал индекс жалоб банковских клиентов за май 2026 года.

Месяц назад мы осторожно предположили, что банковский сектор, возможно, входит в новую фазу — без хронических «рекордсменов» и с непривычно низкими показателями лидеров антирейтинга. Оговорка «один месяц ещё не тенденция» оказалась пророческой: майский отчёт частично перечёркивает апрельскую идиллию.

Диапазон индексов в мае — 0,20–2,65 против апрельских 0,31–1,92. Показатель лидера вновь превысил отметку 2,0, которую в апреле впервые за всю историю наблюдений никто не преодолел. Впрочем, до январских 6,89 по-прежнему далеко: перегрев вернулся, но не пожар.

Красная зона сжалась до одного банка

Примечательная особенность майского отчёта: в красной зоне — зоне индексов выше среднего по сектору — оказался всего один банк. Это Expressbank, возглавивший таблицу с показателем 2,65.

Для банка это не новая территория: он уже занимал первую строчку в августе 2025 года (2,83) и в марте 2026-го (2,64), а его максимум за период наблюдений — февральские 3,01. На фоне показателей прежних анти-лидеров — Bank BTB доходил до 7,65, Bank Avrasiya в январе установил рекорд 6,89 — майские 2,65 выглядят умеренно. Кроме того, апрельское снижение до 1,82 показало, что банк способен быстро улучшать позицию, так что говорить о закреплении негативного тренда оснований пока нет: динамика скорее неровная, чем однонаправленная. Напомним и постоянную оговорку регулятора: индекс жалоб не создаёт угрозы финансовой устойчивости или деятельности банков.

Будем следить, вернётся ли банк в июне к апрельской траектории.

Unibank: хроника, которая закрепляется

Если история Expressbank — про волатильность, то история Unibank — про постоянство, и это худший из двух вариантов.

Второй месяц подряд банк занимает 2-е место антирейтинга, причём индекс продолжает расти: 1,88 в апреле, 2,01 в мае. Напомним контекст: в 2025 году Unibank провёл в красной зоне 10 из 12 месяцев со средним индексом 1,95, а за пять месяцев 2026 года ни разу не опускался ниже 5-й строчки.

Это классическая картина хронической проблемы. Банк не демонстрирует ни резких срывов, ни признаков улучшения — из месяца в месяц воспроизводится одна и та же ситуация: клиенты стабильно несут жалобы в регулятор в объёме, непропорциональном масштабу банка. По всей вероятности, это цена агрессивной стратегии роста клиентской базы, за которой не успевает качество сервиса. Месяц назад мы писали, что закрепление Unibank на 2-й позиции «заслуживает внимания в следующих выпусках». Внимание проявлено — теперь ход за банком.

Yelo Bank: тихий постоялец верхних строчек

Пока внимание приковано к смене анти-лидеров, Yelo Bank методично избегает первых полос, не покидая при этом верхней части таблицы. Май — 4-е место с индексом 1,96, максимальным для банка с декабря 2025 года.

Достаточно взглянуть на траекторию: 2-е место в ноябре и декабре 2025-го, короткая передышка в январе (12-е место, 0,93), затем 7-е, 3-е, 5-е и вот теперь 4-е. Yelo Bank ни разу за этот период не возглавлял антирейтинг — и, возможно, именно поэтому ни разу не оказывался в центре обсуждения. Но отсутствие первого места не означает отсутствия проблемы: стабильное присутствие в верхней трети таблицы говорит о системном характере потока жалоб не хуже, чем разовое лидерство.

AccessBank: качели вернулись

Самое резкое движение месяца — у AccessBank: с 12-го места на 3-е, индекс вырос с 0,87 до 1,99, то есть более чем вдвое.

Для банка это рецидив: в мае 2025 года он уже взлетал на 2-ю строчку с индексом 3,08, после чего опускался в нижнюю половину таблицы. Совпадение месяцев — скорее курьёз, чем сезонность, но сам паттерн настораживает. Система работы с клиентскими обращениями, которая функционирует «то да, то нет», — это, по сути, не функционирующая система: всплеск жалоб в регулятор означает, что в какой-то момент клиенты перестали получать решения внутри банка.

Yapı Kredi Bank: с вершины на пятую строчку

Апрельский анти-лидер Yapı Kredi Bank опустился на 5-е место с индексом 1,75. Это ровно тот паттерн волатильности, который мы описывали месяц назад: банк способен возглавить таблицу, затем опуститься в середину и вновь вернуться наверх. Такая картина по-прежнему указывает скорее на ситуативный характер всплесков, нежели на системные недостатки.

Bank of Baku и Bank Respublika: тренды, о которых мы предупреждали

В апреле мы отмечали смещение сразу нескольких банков середины таблицы в сторону красной зоны и обещали, что продолжение тенденции станет отдельным предметом анализа. Продолжение состоялось.

Bank of Baku — 6-е место с индексом 1,72: с марта показатель вырос с 1,01 почти на три четверти. Мы уже писали об уязвимости масштаба этого банка: при почти 20 млн выпущенных карт каждый технический сбой и каждое обновление приложения мультиплицируются миллионами пользователей. Похоже, «налог на массовость» из разовых платежей превращается в регулярный.

Ещё показательнее динамика Bank Respublika: его индекс растёт непрерывно с января: 0,61 → 0,88 → 0,93 → 1,11 → 1,48. За пять месяцев показатель вырос почти в два с половиной раза, а банк переместился с 16-й строчки на 8-ю. Ни один другой банк сектора не демонстрирует столь последовательного ухудшения. Пока индекс остаётся в жёлтой зоне, но вектор движения очевиден — и если он сохранится, летом мы увидим Bank Respublika в числе главных героев антирейтинга.

AFB Bank: пауза, а не победа

Месяц назад траектория AFB Bank — 3,83 → 2,95 → 1,45 → полное исчезновение из списка — выглядела как результат целенаправленной работы над проблемой. Мы тогда оговорились, что для окончательных выводов нужно дождаться следующих месяцев. Дождались: в мае банк вернулся в таблицу на 7-е место с индексом 1,59. Апрельский ноль, по всей видимости, был статистической паузой, а не переломом.

Bank Avrasiya: четвёртый месяц тишины

Bank Avrasiya отсутствует в антирейтинге четвёртый месяц подряд — после рекордных январских 6,89 на банк не поступило ни одной жалобы. Мы подробно разбирали эту необычную траекторию в предыдущих обзорах; новых вводных май не принёс. Ясность, как мы и писали, должна появиться с публикацией аудированной отчётности за 2025 год.

Движение внизу таблицы

Позитивная история месяца — Azər-Türk Bank. После февральско-мартовского всплеска (2,78 и 2,16) банк второй месяц подряд демонстрирует нормализацию: 1,07 в апреле и 1,04 в мае, 11-е место и возвращение в зелёную зону. Похоже, надежды на то, что новая команда управленцев уделит внимание работе с обращениями, начинают оправдываться.

Azərbaycan Sənaye Bankı вернулся в список впервые с октября 2025 года — 9-е место, 1,42. Bank VTB Azərbaycan продолжает демонстрировать аномальную волатильность: 11-е место в феврале (1,10), последнее 17-е в марте (0,41), 8-е в апреле (1,10) и вновь последнее в мае — с минимальным по таблице индексом 0,20. Столь широкие качели при небольшой клиентской базе, впрочем, объяснимы: при малых абсолютных числах каждая жалоба заметно двигает индекс.

PAŞA Bank — 14-е место (0,43) и продолжение уникальной серии: 18 месяцев мониторинга без единого выхода из зелёной зоны. Kapital Bank (0,89) и ABB (0,74) традиционно в нижней трети. Premium Bank и Ziraat Bank Azərbaycan в мае в списке отсутствуют — жалоб на них в ЦБА не поступало.

Динамика ключевых банков (февраль — май 2026)

Банк Фев 2026 Мар 2026 Апр 2026 Май 2026 Expressbank 3,01 (2) 2,64 (1) 1,82 (3) 2,65 (1) Unibank 2,34 (5) 1,64 (5) 1,88 (2) 2,01 (2) AccessBank 1,57 (8) 0,78 (14) 0,87 (12) 1,99 (3) Yelo Bank 1,68 (7) 1,80 (3) 1,49 (5) 1,96 (4) Yapı Kredi Bank 2,05 (6) 1,60 (6) 1,92 (1) 1,75 (5) Bank of Baku 1,29 (10) 1,01 (10) 1,63 (4) 1,72 (6) AFB Bank 2,95 (3) 1,45 (7) — 1,59 (7) Bank Respublika 0,88 (13) 0,93 (12) 1,11 (7) 1,48 (8) Azər-Türk Bank 2,78 (4) 2,16 (2) 1,07 (9) 1,04 (11) Bank Avrasiya — — — — PAŞA Bank 0,46 (17) 0,65 (15) 0,52 (15) 0,43 (14) Bank VTB Azərbaycan 1,10 (11) 0,41 (17) 1,10 (8) 0,20 (17)

«—» означает отсутствие в рейтинге (ноль жалоб за месяц). В скобках — позиция в рейтинге.

Что дальше

Май показал, что апрельское «остывание» было скорее паузой, чем сменой фазы. Тем не менее структурно сектор выглядит спокойнее, чем на рубеже года: красная зона сжалась до одного банка, экстремальные индексы ушли вместе с их носителями, а основная масса банков сгрудилась в плотной жёлтой середине: девять банков в диапазоне 1,39–2,01. Именно в этой середине сейчас зреют главные сюжеты: закрепление Unibank, ползучий рост Bank Respublika и Bank of Baku, качели AccessBank.

FNIU продолжит ежемесячный мониторинг индекса жалоб, уделяя особое внимание банкам, занимающим верхние строчки антирейтинга. Мы убеждены, что качество работы с клиентскими обращениями — это не только вопрос репутации, но и индикатор зрелости банковского бизнеса.

First News Intelligence Unit (FNIU) — аналитическое подразделение редакции 1news.az, специализирующееся на исследованиях финансового сектора и экономики Азербайджана.

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