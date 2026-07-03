Май 2026. Антирейтинг Центробанка снова разогрелся - Unibank рвётся в «лидеры недовольства»
Центральный банк Азербайджана опубликовал индекс жалоб банковских клиентов за май 2026 года.
Месяц назад мы осторожно предположили, что банковский сектор, возможно, входит в новую фазу — без хронических «рекордсменов» и с непривычно низкими показателями лидеров антирейтинга. Оговорка «один месяц ещё не тенденция» оказалась пророческой: майский отчёт частично перечёркивает апрельскую идиллию.
Диапазон индексов в мае — 0,20–2,65 против апрельских 0,31–1,92. Показатель лидера вновь превысил отметку 2,0, которую в апреле впервые за всю историю наблюдений никто не преодолел. Впрочем, до январских 6,89 по-прежнему далеко: перегрев вернулся, но не пожар.
Красная зона сжалась до одного банка
Примечательная особенность майского отчёта: в красной зоне — зоне индексов выше среднего по сектору — оказался всего один банк. Это Expressbank, возглавивший таблицу с показателем 2,65.
Для банка это не новая территория: он уже занимал первую строчку в августе 2025 года (2,83) и в марте 2026-го (2,64), а его максимум за период наблюдений — февральские 3,01. На фоне показателей прежних анти-лидеров — Bank BTB доходил до 7,65, Bank Avrasiya в январе установил рекорд 6,89 — майские 2,65 выглядят умеренно. Кроме того, апрельское снижение до 1,82 показало, что банк способен быстро улучшать позицию, так что говорить о закреплении негативного тренда оснований пока нет: динамика скорее неровная, чем однонаправленная. Напомним и постоянную оговорку регулятора: индекс жалоб не создаёт угрозы финансовой устойчивости или деятельности банков.
Будем следить, вернётся ли банк в июне к апрельской траектории.
Unibank: хроника, которая закрепляется
Если история Expressbank — про волатильность, то история Unibank — про постоянство, и это худший из двух вариантов.
Второй месяц подряд банк занимает 2-е место антирейтинга, причём индекс продолжает расти: 1,88 в апреле, 2,01 в мае. Напомним контекст: в 2025 году Unibank провёл в красной зоне 10 из 12 месяцев со средним индексом 1,95, а за пять месяцев 2026 года ни разу не опускался ниже 5-й строчки.
Это классическая картина хронической проблемы. Банк не демонстрирует ни резких срывов, ни признаков улучшения — из месяца в месяц воспроизводится одна и та же ситуация: клиенты стабильно несут жалобы в регулятор в объёме, непропорциональном масштабу банка. По всей вероятности, это цена агрессивной стратегии роста клиентской базы, за которой не успевает качество сервиса. Месяц назад мы писали, что закрепление Unibank на 2-й позиции «заслуживает внимания в следующих выпусках». Внимание проявлено — теперь ход за банком.
Yelo Bank: тихий постоялец верхних строчек
Пока внимание приковано к смене анти-лидеров, Yelo Bank методично избегает первых полос, не покидая при этом верхней части таблицы. Май — 4-е место с индексом 1,96, максимальным для банка с декабря 2025 года.
Достаточно взглянуть на траекторию: 2-е место в ноябре и декабре 2025-го, короткая передышка в январе (12-е место, 0,93), затем 7-е, 3-е, 5-е и вот теперь 4-е. Yelo Bank ни разу за этот период не возглавлял антирейтинг — и, возможно, именно поэтому ни разу не оказывался в центре обсуждения. Но отсутствие первого места не означает отсутствия проблемы: стабильное присутствие в верхней трети таблицы говорит о системном характере потока жалоб не хуже, чем разовое лидерство.
AccessBank: качели вернулись
Самое резкое движение месяца — у AccessBank: с 12-го места на 3-е, индекс вырос с 0,87 до 1,99, то есть более чем вдвое.
Для банка это рецидив: в мае 2025 года он уже взлетал на 2-ю строчку с индексом 3,08, после чего опускался в нижнюю половину таблицы. Совпадение месяцев — скорее курьёз, чем сезонность, но сам паттерн настораживает. Система работы с клиентскими обращениями, которая функционирует «то да, то нет», — это, по сути, не функционирующая система: всплеск жалоб в регулятор означает, что в какой-то момент клиенты перестали получать решения внутри банка.
Yapı Kredi Bank: с вершины на пятую строчку
Апрельский анти-лидер Yapı Kredi Bank опустился на 5-е место с индексом 1,75. Это ровно тот паттерн волатильности, который мы описывали месяц назад: банк способен возглавить таблицу, затем опуститься в середину и вновь вернуться наверх. Такая картина по-прежнему указывает скорее на ситуативный характер всплесков, нежели на системные недостатки.
Bank of Baku и Bank Respublika: тренды, о которых мы предупреждали
В апреле мы отмечали смещение сразу нескольких банков середины таблицы в сторону красной зоны и обещали, что продолжение тенденции станет отдельным предметом анализа. Продолжение состоялось.
Bank of Baku — 6-е место с индексом 1,72: с марта показатель вырос с 1,01 почти на три четверти. Мы уже писали об уязвимости масштаба этого банка: при почти 20 млн выпущенных карт каждый технический сбой и каждое обновление приложения мультиплицируются миллионами пользователей. Похоже, «налог на массовость» из разовых платежей превращается в регулярный.
Ещё показательнее динамика Bank Respublika: его индекс растёт непрерывно с января: 0,61 → 0,88 → 0,93 → 1,11 → 1,48. За пять месяцев показатель вырос почти в два с половиной раза, а банк переместился с 16-й строчки на 8-ю. Ни один другой банк сектора не демонстрирует столь последовательного ухудшения. Пока индекс остаётся в жёлтой зоне, но вектор движения очевиден — и если он сохранится, летом мы увидим Bank Respublika в числе главных героев антирейтинга.
AFB Bank: пауза, а не победа
Месяц назад траектория AFB Bank — 3,83 → 2,95 → 1,45 → полное исчезновение из списка — выглядела как результат целенаправленной работы над проблемой. Мы тогда оговорились, что для окончательных выводов нужно дождаться следующих месяцев. Дождались: в мае банк вернулся в таблицу на 7-е место с индексом 1,59. Апрельский ноль, по всей видимости, был статистической паузой, а не переломом.
Bank Avrasiya: четвёртый месяц тишины
Bank Avrasiya отсутствует в антирейтинге четвёртый месяц подряд — после рекордных январских 6,89 на банк не поступило ни одной жалобы. Мы подробно разбирали эту необычную траекторию в предыдущих обзорах; новых вводных май не принёс. Ясность, как мы и писали, должна появиться с публикацией аудированной отчётности за 2025 год.
Движение внизу таблицы
Позитивная история месяца — Azər-Türk Bank. После февральско-мартовского всплеска (2,78 и 2,16) банк второй месяц подряд демонстрирует нормализацию: 1,07 в апреле и 1,04 в мае, 11-е место и возвращение в зелёную зону. Похоже, надежды на то, что новая команда управленцев уделит внимание работе с обращениями, начинают оправдываться.
Azərbaycan Sənaye Bankı вернулся в список впервые с октября 2025 года — 9-е место, 1,42. Bank VTB Azərbaycan продолжает демонстрировать аномальную волатильность: 11-е место в феврале (1,10), последнее 17-е в марте (0,41), 8-е в апреле (1,10) и вновь последнее в мае — с минимальным по таблице индексом 0,20. Столь широкие качели при небольшой клиентской базе, впрочем, объяснимы: при малых абсолютных числах каждая жалоба заметно двигает индекс.
PAŞA Bank — 14-е место (0,43) и продолжение уникальной серии: 18 месяцев мониторинга без единого выхода из зелёной зоны. Kapital Bank (0,89) и ABB (0,74) традиционно в нижней трети. Premium Bank и Ziraat Bank Azərbaycan в мае в списке отсутствуют — жалоб на них в ЦБА не поступало.
Динамика ключевых банков (февраль — май 2026)
|
Банк
|
Фев 2026
|
Мар 2026
|
Апр 2026
|
Май 2026
|
Expressbank
|
3,01 (2)
|
2,64 (1)
|
1,82 (3)
|
2,65 (1)
|
Unibank
|
2,34 (5)
|
1,64 (5)
|
1,88 (2)
|
2,01 (2)
|
AccessBank
|
1,57 (8)
|
0,78 (14)
|
0,87 (12)
|
1,99 (3)
|
Yelo Bank
|
1,68 (7)
|
1,80 (3)
|
1,49 (5)
|
1,96 (4)
|
Yapı Kredi Bank
|
2,05 (6)
|
1,60 (6)
|
1,92 (1)
|
1,75 (5)
|
Bank of Baku
|
1,29 (10)
|
1,01 (10)
|
1,63 (4)
|
1,72 (6)
|
AFB Bank
|
2,95 (3)
|
1,45 (7)
|
—
|
1,59 (7)
|
Bank Respublika
|
0,88 (13)
|
0,93 (12)
|
1,11 (7)
|
1,48 (8)
|
Azər-Türk Bank
|
2,78 (4)
|
2,16 (2)
|
1,07 (9)
|
1,04 (11)
|
Bank Avrasiya
|
—
|
—
|
—
|
—
|
PAŞA Bank
|
0,46 (17)
|
0,65 (15)
|
0,52 (15)
|
0,43 (14)
|
Bank VTB Azərbaycan
|
1,10 (11)
|
0,41 (17)
|
1,10 (8)
|
0,20 (17)
«—» означает отсутствие в рейтинге (ноль жалоб за месяц). В скобках — позиция в рейтинге.
Что дальше
Май показал, что апрельское «остывание» было скорее паузой, чем сменой фазы. Тем не менее структурно сектор выглядит спокойнее, чем на рубеже года: красная зона сжалась до одного банка, экстремальные индексы ушли вместе с их носителями, а основная масса банков сгрудилась в плотной жёлтой середине: девять банков в диапазоне 1,39–2,01. Именно в этой середине сейчас зреют главные сюжеты: закрепление Unibank, ползучий рост Bank Respublika и Bank of Baku, качели AccessBank.
FNIU продолжит ежемесячный мониторинг индекса жалоб, уделяя особое внимание банкам, занимающим верхние строчки антирейтинга. Мы убеждены, что качество работы с клиентскими обращениями — это не только вопрос репутации, но и индикатор зрелости банковского бизнеса.
First News Intelligence Unit (FNIU) — аналитическое подразделение редакции 1news.az, специализирующееся на исследованиях финансового сектора и экономики Азербайджана.
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