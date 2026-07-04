В Словакии проходит референдум о лишении Фицо выплат

Участки для голосования на референдуме о лишении премьер-министра Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат открылись в республике, сообщила пресс-служба МВД страны.

«Время проведения референдума с 07.00 (08.00 мск) до 22.00 (23.00 мск)», — говорится в сообщении министерства.

Гражданам Словакии в субботу предлагается ответить на два вопроса: «Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо?» и «Согласны ли вы с тем, чтобы были восстановлены специальная прокуратура и национальное агентство по борьбе с преступностью?».

Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati («Демократы»), поскольку в июле 2024 года в Словакии вступили в силу поправки, согласно которым бывшим премьер-министрам, занимавшим свои посты не менее двух сроков, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере заработной платы депутата, составляющей на данный момент более 4 тысяч евро. Данным критериям в республике соответствует только Фицо, который возглавляет словацкое правительство в третий раз.

Для того чтобы референдум был объявлен состоявшимся, явка должна превысить 50 %. Из девяти референдумов, которые проводились в Словакии в разное время, успешным был только один: на референдуме о вступлении страны в Европейский союз в мае 2003 года явка превысила 52 %.

Правом голоса в Словакии обладают более 4,3 миллиона человек, в республике открыты 5545 участков для голосования.

Источник: РИА Новости