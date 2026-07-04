Отношения Иран-Армения должны быть защищены от внешнего вмешательства: Пезешкиан Пашиняну

Отношения между Ираном и Арменией должны быть защищены от внешнего вмешательства.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщают иранские СМИ.

"Опыт показал, что присутствие и вмешательство внерегиональных держав не способствовали решению региональных проблем, а во многих случаях лишь усугубляли существующие вызовы и усиливали нестабильность", — сказал Пезешкиан.

Он отметил, что отношения между Ираном и Арменией всегда основывались на взаимном уважении, добрососедстве и общих интересах. Президент Ирана также выразил надежду на скорое завершение переговоров по всеобъемлющему договору о сотрудничестве между двумя странами.

В свою очередь Пашинян подчеркнул, что безопасность Исламской Республики Иран имеет для Армении особое значение.

"Мы заверяем, что Армения не участвовала и не будет участвовать ни в каких планах, проектах или действиях, направленных против интересов и безопасности Ирана", — приводят иранские СМИ слова армянского премьера.

По словам Пашиняна, Ереван ничего не скрывает в отношениях с другими государствами и готов обсуждать любые вопросы с иранской стороной.

Ранее сообщение о встрече лидеров распространила пресс-служба армянского премьера.

Напомним, Пашинян отправился в Тегеран для участия в церемонии прощания с убитым в результате американо-израильского удара верховным лидером ИРИ.