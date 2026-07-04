 Антверпенский алмазный центр подарил Дональду Трампу золотой перстень с 321 бриллиантом к 250-летию независимости США | 1news.az | Новости
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Антверпенский алмазный центр подарил Дональду Трампу золотой перстень с 321 бриллиантом к 250-летию независимости США

First News Media12:50 - Сегодня
Антверпенский алмазный центр подарил Дональду Трампу золотой перстень с 321 бриллиантом к 250-летию независимости США

Дональду Трампу вручили эксклюзивное кольцо с 321 природным бриллиантом от имени алмазной индустрии Антверпена

БРЮССЕЛЬ — В бельгийской столице во время торжественного празднования 250-летия независимости США представители Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) передали американской стороне уникальный ювелирный подарок для президента Дональда Трампа. Эксклюзивное кольцо, инкрустированное 321 природным бриллиантом и 75 другими драгоценными камнями в оправе из 18-каратного золота, призвано символизировать исторические торговые отношения и прочные связи между Антверпеном и США — ключевым экспортным рынком для бельгийских алмазов на протяжении десятилетий.

Главное о событии и ювелирном изделии: Дизайн и авторы: Украшение разработано известным антверпенским ювелиром Дэвидом Готлибом и сертифицировано авторитетной лабораторией HRD Antwerp.

Дизайн вдохновлен культовыми американскими кольцами победителей Супербоула (Super Bowl) и содержит тонкие отсылки к 250-летию независимости Америки. Церемония вручения: На официальном приеме в парке Пятидесятилетия (Cinquantenaire) кольцо принял посол США Билл Уайт.

Сам Дональд Трамп направил организаторам специальное видеообращение, в котором поблагодарил представителей Антверпена за подарок. Позиция индустрии: Председатель AWDC Исидор Мёрсель подчеркнул, что США остаются важнейшим партнером для многих поколений алмазного сектора. В рамках мероприятия в Autoworld организаторы также провели образовательную сессию для VIP-гостей, продемонстрировав коренные отличия исчерпаемых, уникальных природных алмазов от массово производимых на заводах синтетических аналогов. Новость о презентации кольца получила широкий международный резонанс, собрав более 130 публикаций в мировых СМИ — от европейской прессы до изданий в Армении, Узбекистане и Казахстане.

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