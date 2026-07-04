Президент Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.



Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана.



В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент!

Мне доставляет огромное удовольствие от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице дружественному народу Соединенных Штатов свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю исторического события - 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки.

Двести пятьдесят лет назад Соединенные Штаты Америки провозгласили свою независимость, подписав 4 июля Декларацию независимости. Этот исторический документ стал символом борьбы за свободу, непоколебимой решимости и демократии, дав толчок формированию нового порядка не только на континенте, но и во всем мире. С тех пор Соединенные Штаты прошли блестящий путь развития и сегодня являются сильной и влиятельной во всех отношениях страной на мировой арене. Благодаря проводимой Вами решительной и твердой политике Соединенные Штаты продолжают добиваться выдающихся успехов, еще больше укрепляя свое лидерство, международный авторитет и глобальное влияние.

Отрадно, что в последнее время отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами успешно развиваются, демонстрируя тенденцию к росту. Мы высоко ценим установленное между нашими странами стратегическое партнерство и выражаем благодарность за то большое значение, которое Вы неизменно придаете укреплению наших межгосударственных отношений, а также за Вашу постоянную поддержку в этом вопросе. Уверен, что подписанная в феврале Хартия о стратегическом партнерстве, которая вывела наши отношения на качественно новый уровень, придаст новый толчок развитию нашего партнерства не только в таких традиционных областях, как экономика, энергетика, транспортная связность и безопасность, но и в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта и других важных направлениях.

Мы также выражаем глубокую признательность за Ваши решительные усилия по продвижению мирной повестки дня на Южном Кавказе и содействию устойчивому развитию в регионе. Итоги исторической трехсторонней встречи, состоявшейся 8 августа прошлого года в Белом доме по Вашей инициативе, создали совершенно новую и позитивную атмосферу в нашем регионе. Сегодня Азербайджан и Армения живут в мире и налаживают торговые отношения. Я также хотел бы особо отметить постоянную поддержку Вашей страной реализации инфраструктурных проектов, способствующих региональной стабильности и экономическому развитию, в особенности проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит альтернативное, надежное и безопасное сообщение между Азией и Европой.

Уважаемый господин Президент,

Мы придаем особое значение дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами, которое обладает огромным потенциалом. Уверен, что, в полной мере используя этот потенциал и открывающиеся перед нами возможности, мы совместными усилиями еще больше укрепим наши межгосударственные отношения и углубим наше стратегическое партнерство.

По случаю этой знаменательной годовщины я вновь выражаю Вам свои искренние поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов и новых достижений в высшей государственной деятельности, а также прочного мира и процветания дружественному народу Соединенных Штатов».