На Земле началась мощная магнитная буря

Сильная магнитная буря уровня G3 началась на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Земле с опозданием на сутки относительно графика всё же началась спрогнозированная ещё два дня назад сильная магнитная буря уровня G3. В масштабах года буря является третьей по силе после очень крупного события 19-21 января уровня G4.67 и бури от 21 марта уровня G3", — рассказали в лаборатории.

Источник: РИА Новости