Механизм ƏDV geri al может быть внедрен и в электронной торговле - эксперт

Внедрение механизма ƏDV geri al в электронной торговле имеет важное значение.

Об этом заявил член правления Общественного объединения «Ассоциация финтех Азербайджана» (AzFina) Зейнал Керимзаде на мероприятии на тему «Цифровая финансовая повестка Азербайджана».

По его словам, этот вопрос неоднократно обсуждался с Центральным банком Азербайджана, часть предложений уже находится на стадии реализации, другая часть требует и ожидает законодательных изменений.

По его словам, в настоящее время при онлайн-покупках граждане во многих случаях не могут воспользоваться этой возможностью: «Изменения в этой сфере могут дополнительно стимулировать развитие электронной торговли».

Г.Агаев