В Иране установили памятник Али Хаменеи в виде сжатой в кулак руки

Монумент в виде поднятого кулака погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи установили на площади Энгелаб в Тегеране.

Плакаты с этим же символом размещены по всему городу. Среди них встречаются баннеры с портретами Хаменеи и других военных и политических деятелей исламской республики, погибших в результате атак США и Израиля. Людям на площадях раздают флаги Ирана, на улицах многолюдно.

Несмотря на общегосударственные выходные, объявленные в связи с трауром по верховному лидеру, в столице частично продолжают работать магазины, сохраняется уличная торговля, открыты некоторые кафе.

Прощание с Хаменеи, который погиб в результате американских и израильских ударов, началось ранее в Тегеране. В пятницу в траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. От России с Хаменеи приехал проститься зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. С 4 по 5 июля тело погибшего лидера будет находиться в Мосалле Тегерана (крупнейшем в иранской столице религиозно-общественном комплексе), где любой желающий сможет проститься с ним. 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр страны — город Кум, где 7 июля состоятся траурные церемонии. 8 июля тело Хаменеи будет отправлено в соседний Ирак, где будут организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов в Кербеле и Наджафе. Погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхед.

Источник: ТАСС