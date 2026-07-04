Взрыв в многоквартирном доме в Турции: есть жертвы

В районе Чорлу города Текирдаг на 6-м этаже 6-этажного здания произошёл взрыв. После взрыва в квартире начался пожар.

В результате происшествия 2 человека погибли, 5 человек получили ранения. Предположительно, причиной взрыва стал природный газ.

Об этом сообщает Haberler.

По поступившему сообщению на место происшествия были направлены бригады скорой помощи, пожарные и полицейские. Сотрудники приняли широкие меры безопасности в окрестностях.

Установлено, что во время взрыва 2 человека погибли на месте. 5 пострадавших после первой помощи медицинских бригад были доставлены в больницы на машинах скорой помощи и помещены под наблюдение. В результате взрыва повреждения получили как квартира, так и внешний фасад здания. Полицейские и пожарные продолжают осмотр места происшествия.