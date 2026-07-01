В Баку начало работу 28-е Ежегодное собрание Черноморского банка торговли и развития - ФОТО

1 июля в Баку под председательством Азербайджанской Республики начало работу 28-е Ежегодное собрание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на ежегодном собрании рассматриваются результаты деятельности банка, утверждаются финансовые отчеты за 2025 год, а также обсуждаются будущие направления деятельности и вопросы институционального развития банка.

В рамках заседания на бизнес-форуме, который пройдет на тему «Соединение рынков, диверсификация экономик: Азербайджан как региональный хаб», состоятся обсуждения приоритетов экономического развития Азербайджана, укрепления регионального сотрудничества, а также проектов, реализуемых ЧБТР в нашей стране, существующих тенденций и вызовов в области финансирования развития.

В то же время, в соответствии с повесткой дня форума, в центре внимания будут вопросы расширения региональных связей, вклад диверсифицированных механизмов финансирования в устойчивый экономический рост, а также роль Азербайджана как важного экономического и транспортного узла между Европой и Азией.

Отметим, что ЧБТР является многосторонним международным финансовым институтом развития, учрежденным 11 государствами-членами Организации черноморского экономического сотрудничества — Албанией, Азербайджаном, Арменией, Болгарией, Грузией, Молдовой, Румынией, Российской Федерацией, Турцией, Грецией и Украиной. Головной офис расположен в греческом городе Салоники.

ЧБТР служит содействию устойчивому экономическому развитию и региональному сотрудничеству в странах-членах, осуществляет деятельность в направлениях финансирования проектов государственного и частного секторов, предоставления кредитов и кредитных линий, выделения инвестиций и гарантий, а также финансирования торговли.