Когда в Азербайджане появится обновленная банкнота в 100 манатов? - ФОТО

Обновленная банкнота номиналом 100 манатов поступит в обращение 15 июля.

Об этом Trend сообщил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Мамедов.

По его словам, ЦБА заранее информирует население о выпуске обновленных банкнот и любых изменениях в их дизайне через официальный сайт и страницы банка в социальных сетях.

"Одним из последних изменений стал выпуск в обращение обновленной банкноты номиналом 50 манатов в декабре прошлого года. На 15 июля текущего года запланирован выпуск обновленной банкноты номиналом 100 манатов", - отметил Р.Мамедов.

Он также сообщил, что, согласно анализу банка, большинство случаев подделки банкнот осуществляется с использованием примитивных методов - цветного копирования или сканирования. Такие фальшивые купюры легко выявляются как сотрудниками банков, так и специальным оборудованием.

По словам гендиректора ЦБА, благодаря высоким техническим характеристикам национальных банкнот и надежным защитным элементам уровень их подделки остается значительно ниже, чем у многих ведущих мировых валют и валют соседних стран.