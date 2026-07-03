Когда в Азербайджане появится обновленная банкнота в 100 манатов? - ФОТО
Обновленная банкнота номиналом 100 манатов поступит в обращение 15 июля.
Об этом Trend сообщил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Мамедов.
По его словам, ЦБА заранее информирует население о выпуске обновленных банкнот и любых изменениях в их дизайне через официальный сайт и страницы банка в социальных сетях.
"Одним из последних изменений стал выпуск в обращение обновленной банкноты номиналом 50 манатов в декабре прошлого года. На 15 июля текущего года запланирован выпуск обновленной банкноты номиналом 100 манатов", - отметил Р.Мамедов.
Он также сообщил, что, согласно анализу банка, большинство случаев подделки банкнот осуществляется с использованием примитивных методов - цветного копирования или сканирования. Такие фальшивые купюры легко выявляются как сотрудниками банков, так и специальным оборудованием.
По словам гендиректора ЦБА, благодаря высоким техническим характеристикам национальных банкнот и надежным защитным элементам уровень их подделки остается значительно ниже, чем у многих ведущих мировых валют и валют соседних стран.