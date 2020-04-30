Четверо азербайджанских моряков застряли в Мавритании

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Четверо моряков, граждан Азербайджана, работающих в Мавританской Исламской Республике по приглашению иностранной компании, столкнулись с серьезными проблемами и вынуждены были обратиться в посольство Азербайджана в Королевстве Марокко (которое является и посольством в Мавритании).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного морского агентства Азербайджана Турал Мусеибов, после обращения моряков Госагентство оперативно связалось с ними.

«Им была оказана всесторонняя помощь, оплачено проживание в отеле. Государственное морское агентство, МИД и Госкомитет по работе с диаспорой регулярно поддерживают с моряками контакт.

Так как пока возвращение моряков в Азербайджан невозможно в связи с пандемией коронавируса, предпринимаются все необходимые меры для решения их повседневных проблем. Как только появится возможность, моряки будут возвращены в Азербайджан», - подчеркнул Т.Мусеибов.

Тимур Рзаев, Э.Т.