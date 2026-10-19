Во Франции задержали более 2 тысяч человек на акциях «желтых жилетов»

Более 2 тысяч человек были задержаны во Франции в ходе прошедших накануне демонстраций движения «желтых жилетов», сообщают французские власти.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес прокомментировал акции протеста в публикации в социальной сети X, принадлежащей американской компании.

«Проводить протесты — это основополагающее право, но не распространять беспорядок насильственными и организованными методами», — написал Нуньес.

По его словам, ничто не может оправдать нападения на сотрудников правоохранительных органов и государственные учреждения, повреждение общественных зданий, незаконное проникновение в здания префектур и мэрий, а также разграбление магазинов.

Министр выразил поддержку полицейским, жандармам и пожарным, которые работали в сложных условиях во время демонстраций, в том числе до позднего вечера.

Нуньес заявил, что с полудня тысячи представителей ультралевых сил, намеревавшихся атаковать государственные учреждения и вступать в столкновения с правоохранителями, участвовали в актах насилия. Позднее к ним присоединились лица, грабившие магазины во многих городах, включая Париж, Марсель, Лион, Бордо, Ренн, Страсбург, Гренобль, Ниццу и Лимож.

По данным министра, в связи с акциями протеста на данный момент задержаны более 2 тысяч человек. Он отметил, что ведутся расследования для установления причастных к беспорядкам и привлечения их к ответственности.

Нуньес сообщил, что в результате насилия во время демонстраций пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных, подчеркнув, что эта цифра пока не является окончательной.

Министр также указал на серьезный ущерб, нанесенный многочисленным магазинам.

«Республика не пойдет ни на какие уступки тем, кто пытается навязать беспорядок и насилие», — заявил он.

По данным источников в полиции, во время демонстрации в Париже одному из участников акции стало плохо, и его доставили в пункт оказания первой помощи. Мужчина скончался у входа в учреждение.

Согласно заявлению управления полиции Парижа, причиной смерти стала остановка сердца и дыхания.

Накануне «желтые жилеты», которых также поддержали студенты, провели демонстрации по всей Франции против роста стоимости жизни и высоких цен на топливо.

В Париже и многих других городах напряженность между полицией и демонстрантами усилилась, произошли столкновения и акты насилия.

Во время протестов были разграблены многочисленные магазины, в том числе бутики люксовых брендов. В городе Лимож подожгли историческое здание мэрии.

Источник: Anadolu