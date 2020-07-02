Число заболевших коронавирусом в ОАЭ приближается к 50 тысячам, границы закрыты – ФОТО

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В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявлено 402 новых случая заражения коронавирусом.

Общее число заболевших составило 49.069 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ, пишет Gulf News.

За прошедшие сутки от коронавируса скончался еще один пациент. Общее число скончавшихся достигло 316 человек. Однако уже более 38 тысяч человек в стране выздоровели и выписаны из больниц, 594 – за вчерашний день.

Новые случаи были выявлены в результате более 62 тысяч тестов на COVID-19, проведенных в последние несколько дней. Всего в стране c населением около 10 млн человек с момента вспышки заболевания проведено 3 млн тестов.

По данным официального представителя правительства ОАЭ, средний дневной показатель заражаемости в стране снизился с 712 случаев в мае до 470 случаев в июне, а число выздоровлений выросло с 500 случаев в мае до 654 случаев в июне.

Несмотря на тенденцию сокращения суточного прироста новых случаев заражения, правительство ОАЭ все еще держит под запретом выезд из страны с целью туризма и отдыха. В среду власти сообщили, что все желающие выехать из страны должны запросить специальное разрешение в государственном ведомстве, сообщает издание The National.

Разрешение будет выдаваться на основании уровня эпидемиологического риска в той стране, куда планирует отправиться резидент ОАЭ, а также на основании цели поездки. Исключения будут допускаться для людей, путешествующих по учебе, на лечение, а также с особой целью, в том числе дипломатической или бизнес-целью. Выехать смогут также резиденты ОАЭ, которые планируют посетить родину и вернуться в Эмираты.

Перед поездкой пассажирам придется сдать тест на COVID-19 и представить его при посадке. Допускаются к перелетам только лица с отрицательным результатом теста. В аэропорту или на сайте авиакомпании также придется заполнить медицинскую форму.

На фото: Абу-Даби, ОАЭ, 29 июня. Источник The National

Из-за пандемии COVID-19 Израиль и Объединенные Арабские Эмираты впервые за многие годы заявили об официальном международном сотрудничестве. Об этом сообщил руководитель департамента Первого медицинского центра «Ихилов» Тель-Авива Роман Гольдман в колонке на сайте «ГОРДОН». По его словам, еще 10 лет назад сотрудничество между Израилем и ОАЭ было сложно представить.

«Это - сенсация международного масштаба. Еще 10 лет назад любое сотрудничество между Израилем и ОАЭ было просто немыслимо. На фоне общей угрозы политические разногласия забыты», – написал он.

Теперь, по словам Гольдмана, частные медицинские компании Израиля и ОАЭ будут совместно разрабатывать технологии и препараты для борьбы с COVID-19.

Елена Остапенко