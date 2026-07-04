Посольство США поблагодарило Азербайджан

Посольство США в Баку выразило благодарность за то, что Центр Гейдара Алиева был подсвечен в цвета американского флага в честь 250-летия Соединенных Штатов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пост американской дипмиссии в соцсетях.

"С Днем независимости США из Азербайджана! Мы были глубоко тронуты, увидев, как Центр Гейдара Алиева окрасился в красный, белый и синий цвета американского флага в честь 250-летия Соединенных Штатов. Этот символичный жест стал прекрасным напоминанием о более чем тридцатилетней дружбе между США и Азербайджаном, а также о значительном прогрессе, которого наши страны добились вместе с 8 августа (2025 года - ред.)", - отметили в посольстве.