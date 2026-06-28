Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо трагически погибла при землетрясении в Венесуэле

Семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо погибла в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле. После 74 часов непрерывных поисковых работ под завалами были обнаружены тела супруги и двоих детей 38-летнего спортсмена.

Футбольный клуб «Маритимо», за который выступает защитник, официально подтвердил эту информацию и выразил глубокие соболезнования своему игроку.

В момент удара стихии сам Лукас Трехо находился в Каракасе, где принимал участие в футбольном матче. Вернувшись домой сразу после известий о катастрофе, футболист обнаружил, что его жилье полностью уничтожено и превращено в руины. На протяжении нескольких дней спортсмен лично принимал участие в разборе обломков и помогал спасателям в надежде найти членов своей семьи живыми.