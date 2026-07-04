Стало известно о криминальном прошлом погибшего в ДТП с Arzum999

Новые подробности появились вокруг дела тиктокера Ильдузы Гаджиевой (Arzum999), осужденной за смертельное ДТП в Мярдякане.

В сети были опубликованы документы, согласно которым погибший в аварии Амал Меликов ранее привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает 1news.az, проживающая в США азербайджанская журналистка Ганира Аташова обнародовала материалы, свидетельствующие о прежних судимостях Меликова.

Согласно опубликованным документам, в 2021 году он был признан виновным по делу о хулиганстве. В материалах отмечается, что Меликов участвовал в конфликте, сопровождавшемся нарушением общественного порядка и применением насилия.

Кроме того, в 2022 году он был осужден по статье 234.1 УК Азербайджана по делу о незаконном обороте наркотиков. По данным следствия, у него было обнаружено 2,262 грамма героина. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы, а также принудительное лечение от наркозависимости.

Напомним, Ильдуза Гаджиева была приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу о ДТП, произошедшем в июне 2025 года в поселке Мярдякян Хазарского района. В результате аварии погиб Амал Меликов, еще одна пострадавшая — Санубар Мурадова — получила травмы.

По версии следствия, после происшествия Гаджиева покинула место аварии. Ей были предъявлены обвинения по статьям 263.2 и 264 Уголовного кодекса Азербайджана.