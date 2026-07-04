Украина атаковала беспилотниками нефтяной терминал в Петербурге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Санкт-Петербург, удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе, техногенные последствия ликвидированы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.



"Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости

09:57

Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников, работают средства ПВО, сообщил губернатор города Александр Беглов.



"Утром 4 июля Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО", - сообщил Беглов, слова которого приводит его пресс-служба.

Уточняется, что оперативный штаб рекомендует петербуржцам оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. Возможны перебои мобильного интернета.

Источник: РИА Новости