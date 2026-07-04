Русский дом в Кишиневе прекратил работу
Русский дом в Кишиневе закрыт с 4 июля.
Представитель Русского дома будет работать в составе российского посольства в Молдове.
Как передает «Коммерсантъ», об этом заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка.
В Россотрудничестве отметили, что продолжат работу по вопросам дальнейшего присутствия в Молдове, включая отбор иностранных студентов для обучения в российских вузах по правительственным квотам, а также реализацию проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества.
В декабре 2025 года власти Молдовы приняли решение о закрытии Русского дома в Кишиневе, назвав его инструментом российского влияния.
В посольстве России заявили, что этот шаг негативно скажется на двусторонних отношениях.
330