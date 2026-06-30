В доме иракского депутата нашли золотое нижнее белье - ФОТО

В Ираке продолжается масштабное антикоррупционное расследование, в рамках которого, по сообщениям СМИ, задержаны 47 человек, включая депутатов парламента, высокопоставленных чиновников и государственных служащих.

Сообщается, что во время обыска в доме депутата Хинд Эль-Аббаси правоохранители обнаружили 57 миллионов долларов наличными, 27 килограммов чистого золота, а также нижнее белье, изготовленное из золота, сообщает haberler.com.

При этом официального подтверждения этой информации со стороны иракских властей пока не поступало, хотя на сайте парламента Ирака Хинд Эль-Аббаси действительно значится депутатом.

Операция проводится по инициативе правительства премьер-министра Али аль-Зейди. Силы безопасности провели рейды в Багдаде и других районах страны, проверяя чиновников и государственных служащих, подозреваемых в коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств.

Известно, что в рамках другого эпизода расследования, связанного с бывшим заместителем министра нефти, Высший судебный совет Ирака сообщил об изъятии около 10 миллионов долларов наличными, 3 миллиардов иракских динаров, золотых украшений, большого количества оружия и боеприпасов, а также около 40 объектов недвижимости.

Премьер-министр Али аль-Зейди заявил, что власти намерены продолжить борьбу с коррупцией и не намерены идти на компромиссы, подчеркнув, что расследование может затронуть новых фигурантов.