Минсельхоз Азербайджана прокомментировал нашествие саранчи

Агентство аграрных услуг держит под полным контролем ситуацию с нашествием саранчи на Абшеронском полуострове.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, в ведении которого находится агентство.

Отмечается, что сотрудники Центра защиты растений и фумигации выехали на места для проведения мониторинга после обращения граждан в связи с нашествием саранчи на Абшеронском полуострове, в частности в прибрежных зонах.

"Подобные природные явления напрямую связаны с резкими климатическими изменениями. По мере изменения глобальных и региональных климатических условий многие организмы, включая саранчу, мигрируют в новые географические ареалы. Сейчас на территориях массового распространения саранчи ведется интенсивная химическая обработка. Процесс находится под полным контролем", — заявили в Минсельхозе.

Источник: Report