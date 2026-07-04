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Аравийская коалиция пригрозила хуситам

First News Media14:38 - Сегодня
Аравийская коалиция пригрозила хуситам

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесет удары по позициям хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" в случае попыток мятежников атаковать королевство.

Об этом заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

"Коалиция ответит и нанесет удар со всей решительностью и беспрецедентной силой для противодействия любым попыткам атаковать королевство, его граждан и национальные богатства, а также попыткам нарушить суверенитет братской Йеменской Республики", — приводит его слова Саудовское агентство печати.

Представитель альянса назвал недавние заявления хуситов с угрозами в адрес Эр-Рияда "попыткой отвлечь внимание от серьезных преступлений в отношении йеменского народа". По словам аль-Малики, мятежники стремятся переложить ответственность за экономические проблемы и скрыть растущее недовольство внутри Йемена.

Он подчеркнул, что "Ансар Аллах" отвергает мирные инициативы и продолжает атаковать судоходные пути в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Тем самым, указал генерал-майор, хуситы подвергают риску полного уничтожения жизненно важные объекты Йемена, включая порты Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, международный аэропорт Саны, а также электростанции и промышленные предприятия.

3 июля мятежники заявили о применении зенитных ракет против саудовских боевых самолетов, которые якобы пытались помешать посадке иранского гражданского рейса в Сане. Хуситы пригрозили Эр-Рияду ударами по аэропортам и жизненно важным объектам в случае повторения подобных инцидентов.

Источник: ТАСС

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