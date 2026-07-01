Новые фото со свадьбы «самой красивой девочки в мире» Тилан Блондо – ФОТО

Французская модель Тилан Блондо, получившая мировую известность еще в детстве благодаря неофициальному титулу «самой красивой девочки в мире», поделилась с подписчиками новыми фотографиями со своей свадьбы.

На снимках, опубликованных в Instagram, 25-летняя модель запечатлена вместе с супругом – музыкантом и диджеем Беном Атталем. Публикацию Т.Блондо сопроводила трогательной подписью: «Гражданская свадьба в Париже. День, который мы будем хранить в наших сердцах вечно. Мистер и миссис Атталь».

Бен Атталь – сын актрисы Шарлотта Генсбур и режиссера Иван Атталь, а также внук Серж Генсбур и Джейн Биркин.

Отметим, что свадебная церемония пары состоялась в Париже и прошла в закрытом формате. После торжества Тилан Блондо раскритиковала папарацци, которые проникли в здание парижской мэрии и распространили кадры с церемонии, отметив, что этот день должен был остаться личным моментом для молодоженов.

Напомним, что Тилан Блондо начала модельную карьеру в пятилетнем возрасте, а уже в семь лет обрела мировую известность после публикации в детском приложении журнала Vogue, благодаря чему за ней закрепился титул «самой красивой девочки в мире». С тех пор она сотрудничала с ведущими мировыми модными брендами и продолжила успешную карьеру в индустрии моды.



