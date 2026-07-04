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Зеленский предложил Путину провести встречу в Константиновке

First News Media14:40 - Сегодня
Зеленский предложил Путину провести встречу в Константиновке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские утверждения о переходе Константиновки под контроль российских войск не соответствуют действительности.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблем встретиться со мной там и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то положить конец войне», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, российский лидер пытается убедить мировое сообщество, в том числе президента США, что российские войска взяли Константиновку, хотя это не соответствует действительности.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил об установлении полного контроля над населенным пунктом Константиновка Донецкой области Украины. В Киеве опровергли заявление российской стороны.

Источник: РБК Украина

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