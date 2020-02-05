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ЦИК аннулировал решение по кандидатуре сына Явера Джамалова

Сегодня в 18:49 ~ 1 минута на чтение 100
ЦИК аннулировал решение по кандидатуре сына Явера Джамалова

На заседании Центральной избирательной комиссии была обсуждена кандидатура от Ширванского избирательного округа №46 Рашада Джамалова.

Как сообщает 1news.az, было указано, что Р.Джамалов имеет двойное гражданство.

После обсуждения решение Ширванского избирательного округа №46 было отменено.

Следует отметить, что Рашад Джамалов является сыном скончавшегося министра оборонной промышленности Азербайджана Явера Джамалова.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.

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