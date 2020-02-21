ЦИК аннулировал результаты голосования в ряде участков округа, где лидировал Асим Моллазаде

На сегодняшнем заседании ЦИК были рассмотрены обращения и жалобы в связи с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами.

Как сообщает 1news.az, были обсуждены обращения от 22-го Насиминского второго ИО, где лидировал Асим Моллазаде.

После рассмотрения жалобы было принято решение об аннулировании результатов голосования на избирательных участках N 1, 11, 20 и 24 этого округа.

9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).

Для участия в выборах регистрацию прошли 1314 кандидатов; 246 кандидатур выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

В течение дня в 125 избирательных округах страны действовало 5573 постоянных избирательных участка.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 – были представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.

Эльшан Рустамов, М.К.