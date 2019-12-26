ЦИК обратился к гражданам Азербайджана армянского происхождения из Нагорно-Карабахского региона Азербайджана

Центральная избирательная комиссия обратилась к гражданам Азербайджана армянского происхождения из Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в связи с парламентскими выборами.

Как сообщает 1news.az, в обращении говорится, что граждане Азербайджана армянского происхождения из Нагорно-Карабахского региона Азербайджана могут воспользоваться правом голоса на парламентских выборах.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.