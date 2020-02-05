ЦИК предупредил Фараджа Гулиева: сообщалось, что пытался подкупить Мехмана Гусейнова

ЦИК Азербайджана рассмотрел жалобу в отношении кандидата в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31 Фараджа Гулиева, поступившую в комиссию от его конкурента Мехмана Гусейнова.

Судя по аудиозаписи, распространенной в социальных сетях, Фарадж Гулиев предлагает своему конкуренту - Мехману Гусейнову деньги, по всей видимости, чтобы тот сошел с дистанции.

Как сообщает 1news.az, на заседании после обсуждений ЦИК вынес предупреждение Фараджу Гулиеву.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.