ЦИК предупредил Фараджа Гулиева: сообщалось, что пытался подкупить Мехмана Гусейнова

ЦИК Азербайджана рассмотрел жалобу в отношении кандидата в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31 Фараджа Гулиева, поступившую в комиссию от его конкурента Мехмана Гусейнова.
Судя по аудиозаписи, распространенной в социальных сетях, Фарадж Гулиев предлагает своему конкуренту - Мехману Гусейнову деньги, по всей видимости, чтобы тот сошел с дистанции.
Как сообщает 1news.az, на заседании после обсуждений ЦИК вынес предупреждение Фараджу Гулиеву.
Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.
5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».
Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.
А.А.