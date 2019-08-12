Coming soon: Новые официальные фотографии со съемок сериала Первого канала «Магомаев» - ФОТО

На прошлой неделе завершились съемки сериала «Магомаев», посвященного легендарному азербайджанскому исполнителю Муслиму Магомаеву.

Главные роли в картине исполнили сербский актер Милош Бикович (Муслим Магомаев) и победительница конкурса «Мисс Россия 2010», российская актриса Ирина Антоненко (Тамара Синявская) - производством проекта «Магомаев» для Первого канала занимается студия «Медиаслово», представившая на своей странице в социальной сети Instagram новые официальные кадры со съемок сериала.

Отметим, что действие биографического телефильма, часть которого была снята на родине певца в Баку, развернется в конце 1960-х годов – основной темой сериала стала история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской.

По сообщениям российских СМИ, сериал «Магомаев» стартует этой осенью в новом телевизионном сезоне на Первом российском канале – точная дата старта показа проекта будет названа в самое ближайшее время.

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Медиаслово