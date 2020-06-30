COVID-19: Курс лечения ремдесивиром обойдется в 2340 долларов

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Фармацевтическая компания Gilead будет продавать свой препарат ремдесивир, который показал положительные результаты в лечении COVID-19, по 390 долларов за пузырек.

Такая единая цена установлена для закупки лекарства властям развитых стран, сообщил в открытом письме, размещенном на сайте Gilead, гендиректор и председатель совета директоров компании Дэниэл О’Дэй.

По словам топ-менеджера, практика лечения показывает, что большинству пациентов требуется пятидневный курс и шесть пузырьков ремдесивира. Таким образом, на лекарство для одного пациента придется потратить по меньшей мере 2340 долларов.

О’Дэй утверждает, что компания установила стоимость препарата намного ниже, чем он реально может стоить.

«У нас нет руководства по тому, как устанавливать цены на новое лекарство во время пандемии. В обычных обстоятельствах мы бы оценили лекарство в зависимости от его ценности. Чтобы обеспечить широкий и справедливый доступ [к лекарству] во время срочной глобальной необходимости, мы установили цену для властей развитых стран в $390 за пузырек», — написал он.

Как только дефицит препарата будет устранен, и Gilead наладит другие каналы поставок, цена на препарат для частных страховых компаний и других коммерческих предприятий вырастет – в США она составит 520 долларов за пузырек или 3120 долларов за пятидневный курс лечения.

Гендиректор Gilead отметил, что ремдесивир — это первое противовирусное средство, которое действительно смогло улучшить состояние пациентов во время клинических испытаний. По результатам исследования, которое проводил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний среди госпитализированных пациентов с COVID-19, препарат сокращал время восстановления от болезни в среднем на четыре дня.

По словам О’Дэя, более ранняя выписка пациентов из больниц позволяет им сэкономить примерно 12.000 долларов на пациента.

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О’Дэй отметил, что компания решила установить единую цену для того, чтобы избежать процесса переговоров с каждой страной в отдельности, и это уровень, который допустим для развитых стран с наименьшей покупательной способностью.

В развивающихся странах Gilead предложит еще более низкую цену за препарат за счет сотрудничества с другими производителями лекарств, но конкретных цифр пока не названо. Ожидается, что к концу года объем инвестиций в разработку и производство ремдесивира превысит $1 млрд.

Ремдесивир пока остается экспериментальным лекарством и еще не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Согласие регулятора получено на использование препарата при тяжелых случаях COVID-19.

По некоторым оценкам, для ремдесивира была бы справедливой цена примерно в 4500 долларов за курс лечения, отмечает агентство Bloomberg. Тогда как Общество по защите прав потребителей Public Citizen считает, что препарат должен стоить $1 за каждый день лечения, но О’Дэй в интервью назвал это «нереалистичной ценой».

Источник: Forbes