Дан старт процедуре импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
За принятие резолюции проголосовали 232 конгрессмена, против — 196.
В число последних вошли все депутаты-республиканцы, а также двое представителей Демократической партии.
Резолюция предписывает шести комитетам — в частности, комитетам по разведке и иностранным делам — продолжать начатые демократами расследования действий Трампа.
Целью разбирательств является выяснение того, существуют ли достаточные основания для того, чтобы палата представителей воспользовалась полномочиями объявить действующему президенту импичмент.
Lenta.ru