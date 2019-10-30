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Дан старт процедуре импичмента Трампа

Сегодня в 21:43 ~ 1 минута на чтение 258
Дан старт процедуре импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

За принятие резолюции проголосовали 232 конгрессмена, против — 196.

В число последних вошли все депутаты-республиканцы, а также двое представителей Демократической партии.

Резолюция предписывает шести комитетам — в частности, комитетам по разведке и иностранным делам — продолжать начатые демократами расследования действий Трампа.

Целью разбирательств является выяснение того, существуют ли достаточные основания для того, чтобы палата представителей воспользовалась полномочиями объявить действующему президенту импичмент.

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