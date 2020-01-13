«День без штанов»: Как жители Лондона пытаются добавить веселья в серые будни – ФОТО

В воскресенье, 12 января, в Лондоне в 11-й раз прошла ежегодная акция «День без штанов» или в оригинале ‘No Trousers Tube Ride'.

Цель столь необычной акции посреди делового, кипящего города – просто-напросто повеселиться и заставить прохожих улыбнуться.

Как сообщают многочисленные британские издания, добровольцы встретились в назначенное время в середине дня в центре Лондона и направились к ближайшей станции метро.

Поскольку время зимнее, все участники пришли в обычном виде и уже в метро разделись до трусов. Суть акции в том, что после этого все ведут себя как ни в чем не бывало, делая вид, что ничего необычного вокруг не происходит. Кто-то сидит, кто-то стоит, кто-то слушает музыку или читает, кто-то болтает с соседом.

Организаторы акции на сайте Secret London предупреждали желающих принять участие в акции: «Не забудьте надеть чистое белье. И ничего чересчур сексуального и вычурного».

Все участники акции с понимаем относятся к правилам, согласно которым своим внешним видом нужно лишь развеселить людей, а не обидеть или разозлить.

«Мы пытаемся развеселить людей, а не вывести их из себя», - говорят добровольцы.

Елена Остапенко, Э.Т.