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Армянский военнослужащий-дезертир задержан на линии соприкосновения - ФОТО

Сегодня в 18:22 ~ 1 минута на чтение 2338
Армянский военнослужащий-дезертир задержан на линии соприкосновения - ФОТО

Утром 12 августа в направлении Физулинского района фронта, в результате бдительности азербайджанских подразделений был задержан военнослужащий Казарян Аро Хайкович, дезертировавший из воинской части противника.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе первичного допроса было установлено, что причиной дезертирства армянского военнослужащего стало царящее в воинской части противника самоуправство, а также невыносимое и бесчеловечное отношение к военнослужащим.

Неоднократное подвергание армянского военнослужащего А.Х.Казаряна физическим и моральным воздействиям со стороны командиров и других военнослужащих в течение длительного времени также очевидны по гематомам в области головы и многочисленным ранам на теле.

В настоящее время А.Х.Казаряну оказывается медицинская помощь. Проводятся соответствующие мероприятия по расследованию произошедшего случая.

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