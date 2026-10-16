Командующий Президентской гвардией ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Командующий Президентской гвардией Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) генерал-майор Али Аль-Кааби и возглавляемая им делегация прибыли в Азербайджан для участия в совместных тактико-лётных учениях «Встреча соколов — 2026».

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, сначала делегация посетила Командование воздушных боевых операций Военно-воздушных сил (ВВС) азербайджанской армии. Здесь гостям была предоставлена информация о ходе учений, поставленных задачах и совместной деятельности военнослужащих.

Ознакомившись с ходом учений, гости встретились с личным составом, осмотрели авиационные средства и военную технику, задействованные в учениях.

Затем делегация посетила Командование Сил специального назначения (ССН). Здесь гостям предоставили подробную информацию о деятельности ССН и ответили на интересующие их вопросы.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития возможного сотрудничества между силами специального назначения двух стран, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В завершение глава делегации оставил запись в Книге почётных гостей, выразил благодарность за оказанное гостеприимство и подчеркнул важность подобных визитов с точки зрения взаимного обмена опытом.