Байрамов обсудил с главой МИД Бангладеш расширение двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром по иностранным делам Бангладеш Хумаюном Кабиром.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны подвели итоги VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а также сотрудничество в рамках международных и региональных организаций.

Участники встречи подчеркнули важность политического диалога, взаимных визитов и расширения контактов в различных сферах. Отдельно была отмечена значимость соглашения об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований.

Стороны также рассмотрели возможности углубления взаимодействия в энергетике, образовании и гуманитарной сфере, а также подчеркнули необходимость взаимной поддержки в рамках ООН и продолжения сотрудничества на многосторонних площадках.

Байрамов отметил важность взаимодействия в рамках Движения неприсоединения, а также дальнейшего развития межпарламентских связей и контактов между молодёжью двух стран.