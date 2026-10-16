Россия готова проработать с партнерами инициативу по формату «СНГ+1» с участием Ирана

Россия готова совместно с партнерами по Содружеству проработать инициативу Президента Ирана Масуда Пезешкиана о создании формата «СНГ+1».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, предложение иранского Президента, озвученное на саммите СНГ 9 октября в Авазе, вызвало большой интерес у государств - членов Содружества и экспертного сообщества.

М.Захарова отметила, что Президент Ирана впервые был приглашен на заседание Совета глав государств СНГ. В саммите в Авазе был успешно апробирован учрежденный в прошлом году формат «СНГ+», а сама встреча стала первым неформальным мероприятием «СНГ+1» на высшем уровне.

«Российская сторона готова к проработке данной инициативы с партнерами по организации»,- подчеркнула официальный представитель МИД РФ.