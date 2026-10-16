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От станции метро «Ахмедлы» до Тюркяна и Говсана запускается новый автобусный маршрут

Редакция 1news19:45 - Сегодня
От станции метро «Ахмедлы» до Тюркяна и Говсана запускается новый автобусный маршрут

С 18 октября начнёт работу новый автобусный маршрут № 218, который свяжет станцию метро «Ахмедлы» с посёлком Тюркян, дачным массивом Тюркян и жилым массивом «Гушчулуг» в посёлке Говсан.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), маршрут открывают для улучшения транспортного сообщения с этими территориями.

На линии будут курсировать экологичные автобусы, работающие на сжатом природном газе (CNG).

Обслуживание пассажиров будет осуществляться ежедневно с 06:00 до 23:00. Интервал движения составит 12–15 минут.

Оплатить проезд можно будет только безналичным способом. Стоимость одной поездки составит 0,80 маната.

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