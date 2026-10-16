Пи Дидди перевели в другую тюрьму после сообщений о драке с наркобароном

Американского рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, перевели из федеральной тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в исправительное учреждение Алленвуд в Пенсильвании. Причины перевода официально не раскрываются, сообщает TMZ со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

Решение могло быть связано с опасениями за безопасность музыканта после сообщений о предполагаемом конфликте с ямайским наркобароном Кристофером Коуком, известным как Дудус. По информации источников TMZ, во время инцидента Комбс якобы получил травму головы. При этом 15 октября Федеральное бюро тюрем опровергло сообщения о драке, не предоставив подробностей о возможных обстоятельствах травмы.

Ранее стало известно, что рэперу потребовалась медицинская помощь после травмы головы. Как сообщал TMZ, ночью 10 октября Комбса вывезли из тюрьмы, а через несколько часов доставили обратно. По данным портала, он оставался в сознании и мог разговаривать. О госпитализации музыканта сообщили 13 октября.

Кроме того, представитель профсоюза сотрудников пенитенциарной системы сообщил TMZ, что Комбс потерял 41 день зачёта срока за хорошее поведение из-за дисциплинарных нарушений. Это могло повлиять на дату его возможного досрочного освобождения.

Напомним, 3 октября 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил Пи Дидди к 50 месяцам лишения свободы за перевозку женщин с целью вовлечения в проституцию. По более тяжким обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации, присяжные его оправдали.

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