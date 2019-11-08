Дом для двух панд, который обошелся в $24 миллиона - ФОТО

Китайская правительственная делегация передала королеве Дании двух панд, а известное бюро BIG спроектировало для них вольер, сообщает Arch:speech.

Это разделенный многоуровневый вольер из бамбука в виде символов Инь и Янь, по верху которого по окружности проходит смотровая площадка. Таким образом у посетителей есть возможность ближе рассмотреть животных. Еще одна зона обзора находится на уровне земли: в вольер выходят панорамные окна павильона, в котором расположено азиатское бистро.

«Мы изучили социальные и поведенческие потребности панд и выяснили, что большую часть времени, вне брачного сезона, они предпочитают одиночество. Самец и самка нуждаются в том, чтобы жить независимо друг от друга», - отметили представители BIG.

Над участком в Копенгагенском зоопарке площадью 4,9 тысячи кв. м вместе с коллегами из BIG работали архитекторы Schønherr Landscape Architects и MOE.

Строительство заняло два года и сопровождалось скандалом. Датчан не устраивала сумма в $24 миллиона, в которую должен был обойтись дом для панд. Кроме того, оппозиция подчеркивала, что панды не являются подарком: зоопарк Копенгагена взял животных в аренду на 15 лет у правительства Китая и будет выплачивать за них миллион долларов ежегодно.

В ответ директор зоопарка Бенгт Хольст заявил, что вольер строится не на бюджетные средства, а панды — особенные животные: «Вы ведь не повесите «Джоконду» в уродливую раму?!» — парировал он доводы оппонентов.

И.Н.